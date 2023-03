Showroom de mobilier relooké Ma Bulle Déco, 29 mars 2023, Marcq-en-Barœul.

Showroom de mobilier relooké 29 mars – 2 avril Ma Bulle Déco

Nous vivons dans une époque où participer à la construction d’un modèle alternatif à la société du jetable, plus qu’une tendance, devient une urgence… mabulledeco.com, créée en 2013 par Barbara Pagnier, récupère des meubles anciens et des objets destinés à partir à la poubelle et les restaure, les transforme et les customise afin qu’ils deviennent des pièces uniques qui retrouveront une place de choix dans votre décoration contemporaine.

Ma Bulle Déco propose différents services :

– vente de meubles et objets déco issus de la récupération auprès des particuliers et des professionnels (restaurants, café…) via la boutique en ligne et l’atelier-boutique situé dans le Village des métiers d’art du Septentrion (Marcq-en-Baroeul, Nord), avec la possibilité de vous livrer partout en France.

– prestation de relooking de meubles pour les particuliers et les professionnels sur mesure.

– ateliers d’apprentissage sur la thématique du relooking de meubles.

Ma Bulle Déco 17 chemin des coulons 59700 arcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

meuble bois

Ma Bulle Déco