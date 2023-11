Dégustation viandes et charcuterie Ma Bonne Viande Jurançon, 25 novembre 2023, Jurançon.

Dégustation viandes et charcuterie Samedi 25 novembre, 10h30 Ma Bonne Viande Entrée libre.

Négociant et grossiste en viande et charcuterie , nous servons depuis 2004 les plus belles tables et traiteurs de la région.

Depuis 2010 nous vendons en ligne sur notre site MaBonneViande.com

Ce mois d’octobre nous venons de créer un espace pour faire découvrir notre gamme de plus de 300 références de viandes et charcuteries d’ici ou d’ailleurs:

des races à viandes locales au boeuf des pampa argentine, des agneaux de lait du département au cochon de lait espagnol, du porc rose au porc noir, charcuterie ibérique ou caviar des Pyrénées,

Venz découvrir notre métier de sélectionneur de produits carnés et nous serons ravis de vous offrir une dégustation de charcuterie ibérique et vin.

A très bientôt

Ma Bonne Viande 4 avenue d'Ossau Jurançon Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

viande charcuterie

MaBonneViande.com