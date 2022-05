Ma belle dame souveraine Temple protestant de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Ma belle dame souveraine** Dans le cadre du Mois Molière L’ensemble Ephémères, dans ce concert de chant a cappella, attrape au vol des ambiances musicales de la fin du Moyen-Âge jusqu’au début de l’époque baroque, de la France à l’Italie en passant par les Flandres. L’extraordinaire rondeau de Guillaume Dufay « Ma belle Dame souveraine » donne son titre à ce concert. D’un côté les figures de Josquin des Prés, Claude Le Jeune, Clément Janequin, de l’autre celles de Francesco Landini, Jacopo da Bologna, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi… Et tous les points de passage qui ont existé entre ces différentes régions de l’Europe. De la musique ancienne et toujours actuelle, vivante par ses interprétations toujours renouvelées. Avec : Pierre Bourhis, Pascale Costantini, Hervé Mailliet, Laurence Maman, Alain Pougetoux. L’entrée est libre, une corbeille passera pour votre participation aux frais. Renseignements auprès de Laurence Maman.

