**Ma 6-T va Crack-er** _**Projection**_ Un film culte “qualifie un film en fonction de la façon particulière dont il est reçu par le public ou une partie du public.” Sorti en 1997, le film de Jean-François Richet est conçu comme un brûlot pour alerter l’opinion sur la situation désastreuse dans laquelle évoluent les jeunes des quartiers difficiles. Plus brut, moins axé sur l’esthétique que La Haine de Mathieu Kassovitz, Ma 6-T va cracker mise sur l’ancrage dans le réel avec des acteur·ice·s amateur·ice·s sortant naturellement des punchlines passées depuis à la postérité. Mais l’élément qui fait définitivement entrer le film au panthéon du hip hop français reste sa B.O, véritable bijou composé par le duo White & Spirit avec en tête ce qui est peut-être l’un des meilleurs morceaux de toute l’histoire du rap français : Retour aux pyramides des X-Men. Aller voir Ma 6-T va cracker sur grand écran ne relève donc pas simplement de la culture, c’est un pèlerinage. VF non sous-titrée. Interdit aux moins de 16 ans. _Organisé par Le Cinématographe et Pick Up Production._

De 3 à 5€

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:30:00

