Le musée renouvèle une partie de l’accrochage de ses collections. 16 et 17 septembre MA-30/musée des Année Trente Entrée libre

A l’occasion du cinquantième anniversaire de sa disparition, Paul Jouve (1878-1973) est mis à l’honneur avec une nouvelle présentation de ses œuvres, la Ville conservant l’un des fonds les plus conséquents de cet artiste animalier. Les nouvelles acquisitions seront également présentées pour la première fois, autour du grand renouveau de la sculpture dans les décennies 1920 et 1930.

MA-30/musée des Année Trente Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://www.otbb.org http://wwwboulognebillancourt.com Sur 4 niveaux, les artistes voyageurs, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier,l’Art du portrait ainsi que du mobilier, des maquettes d’architecture et des objets offrent un regard riche et complet sur la création artistique de cette époque. Métro ligne 9 (Marcel-Sembat). Bus 126 et 175 (hôtel-de-ville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt