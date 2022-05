Ma 1ère colo à la mer CENTRE LE ROUERGUE, 18 juillet 2022, Meschers-sur-Gironde.

Ma 1ère colo à la mer

du lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet à CENTRE LE ROUERGUE

### Ton séjour Que tu découvres ou que tu ais déjà une première expérience en colo, ce séjour est fait pour toi. Tu partiras à la découverte du milieu marin avec un cocktail d’activités toutes aussi passionnantes que variées… Avec tes copains et ton épuisette, tu apprendras à reconnaitre et à pécher les coquillages et les crustacés. Tel un explorateur, tu maîtriseras les éléments « eau, terre et vent » pour diriger ton char à voile sur les longues plages de Meschers. Une journée sur l’île d’Aix, «la petite Corse de l’Atlantique» avec ses plages de sable fin et sa forêt, sera l’occasion de te détendre et de participer aux activités comme le grand concours de château de sable… Tu mettras aussi à l’épreuve ton sens de l’orientation avec le labyrinthe géant et ton sens de la réflexion avec le château des énigmes. Tout au long du séjour tes animateurs te proposeront plein d’autres activités et des veillées riches en émotions et souvenirs !!! ### Hébergement Hébergement situé en bord de mer Chambres de 4 personnes. ### Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques

585

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CENTRE LE ROUERGUE 19 RUE DU CHATEAU D’EAU Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T10:30:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T23:59:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T23:59:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T23:59:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T16:00:00