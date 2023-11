café concert M270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde café concert M270 Floirac, 15 décembre 2023, Floirac. café concert Vendredi 15 décembre, 18h30 M270 Entrée libre Dans le cadre des M’café concerts, l’idée est de faire découvrir tout au long de l’année des styles de musiques diverses et variées.

Pour cette édition l’animation musicale sera assurée par Younes. Vous découvrirez les styles de musiques suivants : Orientale, Raï, Chaâbi, Chaoui.

Venez fêter avec nous une soirée dansante et familiale. M270 11 AVENUE PIERRE CURIE FLOIRAC Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M270 Adresse 11 AVENUE PIERRE CURIE FLOIRAC Ville Floirac Departement Gironde Lieu Ville M270 Floirac latitude longitude 44.836627;-0.531559

M270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/