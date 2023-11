Réunion publique d’information Souys-Eiffel M270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Réunion publique d’information Souys-Eiffel M270 Floirac, 29 novembre 2023, Floirac. Réunion publique d’information Souys-Eiffel Mercredi 29 novembre, 18h30 M270 Accès libre. Réunion publique d’information organisée par l’EPA Bordeaux Euratlantique : Présentations sur l’avancement du projet de concertation

Restitutions des ateliers

M270 11 AVENUE PIERRE CURIE FLOIRAC

2023-11-29T18:30:00+01:00 – 2023-11-29T20:30:00+01:00

