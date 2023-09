Spectacle Dans’Humani M270 Floirac, 25 novembre 2023, Floirac.

Spectacle Dans’Humani Samedi 25 novembre, 20h00 M270 Tarif unique: 15 euros (gratuit pour les moins de 3 ans)

Réservation recommandée : https://www.helloasso.com/…/spectacle-dans-humani-2023

Billetterie sur place le samedi 25 novembre à partir de 19h.

L’association Handi Cap Vers… a le plaisir de lancer la deuxième édition de Dans’Humani, un spectacle où différents univers de danse se rencontrent sur une même scène.

Quoi de mieux que l’art pour rassembler tous les cœurs pour une même cause.

Le samedi 25 novembre 2023, à 20h, nous aurons le privilège de vous accueillir dans la belle salle M270 à Floirac pour vous proposer un spectacle de danse de différents horizons : Danse contemporaine, Hip Hop, Reggaeton, Tango, Danse classique, Tribale, Salsa, Danse tahitienne …

Cette année, nous rajoutons une petite touche circassienne avec de nouveaux artistes.

Tous les fonds récoltés seront reversés entièrement à l’association pour nos différentes missions humanitaires.

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter:

– sur l’événement

– mail: ingrid.guillaume@yahoo.fr

– Ingrid: 0622462341

Au plaisir de vous y voir!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Danse Cirque

Hélène Eouzan