Gironde Conférence Islam et modernité M270 Floirac, 25 novembre 2023, Floirac. Conférence Islam et modernité Samedi 25 novembre, 18h30 M270 Entrée libre la M270 a le plaisir de recevoir l’imminent M. Ghaleb BENCHEIKH, Docteur en sciences et physicien Franco-Algérien, Écrivain et Essayiste. Animateur de l’émission « Islam » dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2. Président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la décennie de la culture de non-violence et de la paix. Auteurs de plusieurs livres dont « Alors, c’est quoi l’islam ? », éd. Presses de la Renaissance, 2001, « Lettre ouverte aux islamistes » (avec Antoine Sfeir), Bayard, 2008. M270 11 AVENUE PIERRE CURIE FLOIRAC Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

