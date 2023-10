Tremplin « SING ALL STAR » M270 Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde Tremplin « SING ALL STAR » M270 Floirac, 27 octobre 2023, Floirac. Tremplin « SING ALL STAR » Vendredi 27 octobre, 20h00 M270 Les finalistes des 4 dernières éditions des tremplins UNI SON vont se livrer un combat acharné pour vous faire vibrer dans une soirée exceptionnelle !

Un jury de haut calibre avec la chanteuse Assia et Joh des Tribal Jam notamment !

M270 11 AVENUE PIERRE CURIE FLOIRAC Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

