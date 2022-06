M0NSANTO COLLECTION – Haudry Branding OpenBach Galerie, 15 juin 2022, Paris.

Du mercredi 15 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit

L’exposition :

De la saccharine au Roundup, M0NSANTO a su se diversifier et aller toujours plus en avant pour créer des produits efficaces le temps de leur autorisation sur le marché. Avec une communication impactante et des passerelles avec la pop culture comme sa collaboration avec Disney, cette marque au M rouge immédiatement reconnaissable nous fascine. Pourtant toute l’imagerie de ce mastodonte des produits phytosanitaires et de l’agrochimie a disparu de nos quotidiens, engloutie par une autre marque, comme pour nous la faire oublier. Après de nombreuses recherches autour de cette entité, l’artiste présente une collection d’objets hors du commun, quasi surréalistes, à découvrir à la galerie Openbach du 15 au 19 juin.

L’artiste:

Collectionneur, Nicolas Haudry récolte depuis deux ans environ des produits dérivés de certaines marques. Il présente pour cette exposition une série d’objets liés à M0NSANTO. Nicolas Haudry est un artiste plasticien, il est aussi décorateur et accessoiriste pour le cinéma depuis une quinzaine d’années. En imbriquant des objets les uns dans les autres, il fabrique des accessoires cohérents et légèrement décalés. Ses présentations pleines d’accumulation rappellent le travail des décors de Wes Anderson mais aussi de l’artiste Lyyst. M0NSANTO COLLECTION est sa première exposition. Il met en avant et détourne des marketing et des discours déguisés comme le color washing ou l’écoblanchiment. Son travail fait dialoguer les modes de communication du passé et du présent. Il questionne nos sociétés à travers l’évolution des mœurs et l’acceptabilité des produits sensibles. Il crée de la fiction autour des objets et interroge notre rapport à l’histoire en tant que consommateur.

OpenBach Galerie 12 rue Jean Sébastien Bach 75013 Paris

Contact : https://openbach.fr/galerie/ https://www.facebook.com/events/544027020586896

Nicolas Haudry Exposition M0NSANTO COLLECTION par Haudry Branding