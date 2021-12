Lille Zénith Aréna Lille, Nord – M – Zénith Aréna Lille Catégories d’évènement: Lille

-M- a annoncé il y a quelques semaines son retour sur scène. Vingt-quatre premiers concerts complets dont treize à Paris aux Folies Bergère. Aujourd’hui, la tournée se prolonge avec plus d’une trentaine de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse. Retrouvez -M- sur la scène du Zénith de Lille le dimanche 02 octobre 2022 ! → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Zénith de Lille : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

-M- a annoncé il y a quelques semaines son retour sur scène, son concert au zénith de Lille le 01 octobre affiche bientôt complet mais pas de panique il sera de retour le 02 octobre ! Zénith Aréna 1 Boulevard des cités unies lille Lille Lille-Centre Nord

2022-10-02T19:00:00 2022-10-02T21:30:00

