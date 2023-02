M.Viotti & G.Bianco à La Ste Chape « Porque existe otro querer» LA SAINTE CHAPELLE, 29 avril 2023, PARIS.

M.Viotti & G.Bianco à La Ste Chape « Porque existe otro querer» LA SAINTE CHAPELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 44.0 à 66.0 euros.

Venir 30mn avant !!! Les portes ferment 5mn avant le début du concert Marina Viotti & Gabriel Bianco« Porque existe otro querer »,Mezzo-soprano & guitare accoustiqueMélodies françaises et espagnolesFauré, F Moreno Torroba, C Eleta Almaran, Ferré, Satie, De Falla, Brel, Rossini…Concert de lancement de leur disque chez Aparté(sortie Avril 2023) Marina Viotti, mezzo soprano« Une vraie personnalité, une artiste jusqu’au bout des ongles » Revue Nuances De parents musiciens, elle a exploré le jazz, le métal et la chanson en même temps que la musique classique et revendique cette double identité qui fait sa spécificité.Finaliste au Concours Operalia, elle est lauréate de plkusieurs fondations et prix internationaux.Elle a chanté et chantera cette saison à Zürich, à la Scala de Milan, Dresde, Münich, l’Opéra de Lausanne, l’Opéra du Rhin, au Théâtre des Champs Elysées, au Liceu de Barcelone… Elle chante de nombreux rôles de Rossini (Rosine du Barbier de Séville, Isabella dans l’Italienne à Alger… ), Grande Duchesse de Gerolstein (Offenbach), mais aussi Olga dans Eugene Onegin de Tchaïkowsky. Virtuosité, rondeur vocale, tempérament de feu et sensibilité en font une artiste complète et originale. Elle vient d’être nominée parmi les Artistes lyriques des Victoires de la Musique 2023.

LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris

