M. SAYYID + GAIKA – FESTIVAL BANLIEUES BLEUES 2024 La Marbrerie Montreuil, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 23h30

.Tout public. payant Tarif réduit 1 : 15 EUR

Tarif plein : 18 EUR

Tarif réduit 2 : 12 EUR

CONCERT – RAP / TRIP-HOP

▰▰ M.SAYYID ( États-Unis) INEDIT

L’odyssée de M.Sayyid est inséparable d’Antipop Consortium, groupe new-yorkais dont il était le MC et qui a laissé une marque indélébile sur le rap des années 2000, avec leur style tranchant et des productions électroniques extraterrestres. M.Sayyid poursuit son épopée hyper-dimensionnelle, confirmant qu’il est avant tout un homme de la voix et du verbe, au flow polymorphe qui peut se muer robotique ou imprévisible, et à l’écriture acérée, mélange de critique sociale ciselée et de nébuleuses surréalistes. Le tout lié par des productions étirées à l’infini, comme pour nous arracher à l’espace et au temps.

M.Sayyid machines

▰▰ + GAIKA ( Royaume-Uni) INEDIT

S’il est une constante dans la musique de GAIKA, c’est bien l’insaisissabilité. Souvent réduit au qualificatif de rappeur, le Londonien s’est fait rapidement remarquer par son style métamorphe et sa musique inclassable, nourrie d’hybridité et d’identités multiples – dancehall, grime, grunge, trip-hop – qualifiée par la presse de « réponse de la musique électronique à Basquiat ». Lui s’est autoproclamé « ghetto-futuriste », choisissant de chroniquer les affres et moments de grâce de la vie urbaine métissée, en cherchant des chemins de traverse à même de soigner les conflits intimes ou de combattre les injustices des sociétés contemporaines.

Gaika Tavares : voix I Max Winter : guitare et basse I Haruna Jebak : batterie

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://fb.me/e/6fbRKY7up https://fb.me/e/6fbRKY7up https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/15-03-2024-19-00-banlieues-bleues-41eme-festival-m-sayyid-gaika

M. SAYYID + GAIKA – FESTIVAL BANLIEUES BLEUES 2024