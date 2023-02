M. PERBOST – LES SURPRISES – L.N. BESTION : MONTEVERDI, STR SALLE CORTOT, 15 février 2023, PARIS.

M. PERBOST – LES SURPRISES – L.N. BESTION : MONTEVERDI, STR SALLE CORTOT. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:30 (2023-02-15 au ). Tarif : 27.5 à 44.0 euros.

PHILIPPE MAILLARD PRODUCTIONS (Lic. 2-1006808/ 3-1006809) présente ce concert. Marie Perbost, sopranoEnsemble Les SurprisesLouis-Noël Bestion de Camboulas,clavecin, orgue & directionMonteverdi, Strozzi, CacciniAutour de Claudio Monteverdi, le Seicento italien vit apparaître les premières « divas », au sens positif du terme. Francesca Caccini et Barbara Strozzi suscitaient l’admiration tant pour leur virtuosité vocale que pour l’inspiration de leurs compositions. Notre époque contemporaine commence seulement à réaliser l’importance de ces musiciennes et de la beauté de partitions taillées à la mesure de leur propre talent. La comparaison entre le légendaire Lamento d’Arianna de Monteverdi et le somptueux Lagrime mie de Strozzi, vaste déploration riche en mélodies et chromatismes sensuels, montrera de façon passionnante ce qui rassemble et en même temps sépare le maître et ses héritières.Révélation Lyrique aux Victoires de la Musique en 2020, conjuguant beauté vocale et instinct théâtral, Marie Perbost se mesure brillamment à ces monstres sacrés. Guidées par Louis-Noël Bestion de Camboulas, Les Surprises la portent littéralement, avec cette richesse sonore qui fait leur réputation et justifie leur place flatteuse au sein des ensembles à surveiller de près. Ensemble Les Surprises, Marie Perbost, Louis Noël Bestion de Camboulas Marie Perbost, Louis Noël Bestion de Camboulas

Votre billet est ici

SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet Paris

PHILIPPE MAILLARD PRODUCTIONS (Lic. 2-1006808/ 3-1006809) présente ce concert.

Marie Perbost, soprano

Ensemble Les Surprises

Louis-Noël Bestion de Camboulas,

clavecin, orgue & direction

Monteverdi, Strozzi, Caccini

Autour de Claudio Monteverdi, le Seicento italien vit apparaître les premières « divas », au sens positif du terme. Francesca Caccini et Barbara Strozzi suscitaient l’admiration tant pour leur virtuosité vocale que pour l’inspiration de leurs compositions. Notre époque contemporaine commence seulement à réaliser l’importance de ces musiciennes et de la beauté de partitions taillées à la mesure de leur propre talent. La comparaison entre le légendaire Lamento d’Arianna de Monteverdi et le somptueux Lagrime mie de Strozzi, vaste déploration riche en mélodies et chromatismes sensuels, montrera de façon passionnante ce qui rassemble et en même temps sépare le maître et ses héritières.

Révélation Lyrique aux Victoires de la Musique en 2020, conjuguant beauté vocale et instinct théâtral, Marie Perbost se mesure brillamment à ces monstres sacrés. Guidées par Louis-Noël Bestion de Camboulas, Les Surprises la portent littéralement, avec cette richesse sonore qui fait leur réputation et justifie leur place flatteuse au sein des ensembles à surveiller de près.

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici