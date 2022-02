M.OAT décalement Le Mounguy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Le Mounguy, le vendredi 18 février à 21:00

Revoilà Décalement, rdv avec le pharmacien musical, médecin rythmique et sorcier sonore M.OAT ! Décalement, jeu de mots hilarant de Pat Kalla sur le track de Voilaaa, c’est un médicament. Prescription collective par M.OAT au Mounguy pour tous les accros aux bonnes vibrations musicales ! Un mix de rythmes pour décaler tes hanches sur le dancefloor, un mélange de sons pour décaler sa perception. Journaliste, animateur radio, DJ… Le Coton Club sur Radio Grenouille (88., WW Marseille sur Worldwide FM à Londres, les évènements 6e Continent ou Afrodéliques, M.OAT poursuit sa passion pour les musiques de l’Atlantique Noir. Ses sets, éclectiques et improvisés, mixent afro, caribéen, dancehall, house, soul-funk, latin, hip hop ou bass music avec un objectif : secouer vos fessiers autant que vos neurones ! [https://www.mixcloud.com/lecotonclub/](https://www.mixcloud.com/lecotonclub/) [https://www.facebook.com/LeCotonClub/](https://www.facebook.com/LeCotonClub/) [https://www.instagram.com/lecotonclub/](https://www.instagram.com/lecotonclub/)

Entrée libre

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille

2022-02-18T21:00:00 2022-02-18T01:00:00

