M & Mme Lefèvre Mont-Dol, 4 juillet 2022, Mont-Dol.

M & Mme Lefèvre Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre Mont-Dol

2022-07-04 13:30:00 – 2022-07-10 18:00:00 Galerie du Tertre 15 Chemin du Tertre

Mont-Dol 35120 Mont-Dol

Lui photographe, elle peintre, nous ont préparé une exposition en duo intitulé Pigments et Pixels. Mme Lefèvre privilégie la gouache, le pastel, le pastel sec et le fusain. A travers ses peintures, elle exprime sa sensibilité pour la nature, l’environnement et le beau qui nous entoure M. Lefèvre, photographe amateur, donne libre cours à sa passion « la Photo de modèles ».

+33 2 99 48 04 09

