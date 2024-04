M.le curé fait sa crise église saint-Pierre / Saint-Paul Lille, samedi 13 avril 2024.

M.le curé fait sa crise spectacle seul en scène – humour Samedi 13 avril, 20h30 église saint-Pierre / Saint-Paul payant

L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus: les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque.. et disparaît. C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de fond: quel est le coeur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien?

église saint-Pierre / Saint-Paul 23 rue du marché lille Lille 59014 Wazemmes Nord Hauts-de-France