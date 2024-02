M Jonathan Pierredon à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles, samedi 10 février 2024.

M Jonathan Pierredon à l’Aire d’Arles L’Aire d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Alain Guyard, le « philosophe forain », vous invite à découvrir la philosophie sous un angle drôle et loquace pour l’apéritif avant le dîner concoctée par Jenny Pépette.

Alain Guyard présente la Philo Foraine, un format unique mêlant performance, philosophie, et humour. Il n’est ni comédien, ni militant, mais un « philosophe forain » déconstruisant l’autorité du maître. Ce n’est ni une conférence, ni un café-philo, mais un moment philosophique avec un personnage, une narration, et une scénographie particulière.



Le philosophe forain se présente comme un « drag king », entre élégance chic et négligé punk. Son décor inclut un mange-debout, un fauteuil défoncé, et parfois une bâche ornée de caricatures de philosophes. Il aborde la philosophie avec rigueur, humour, et vulgarité, mais toujours sans grossièreté.



La particularité de la Philo Foraine réside dans son timing hors du temps. Alain Guyard installe son personnage avant même le début de l’événement, puis fait son numéro traitant la question du jour avec rigueur et humour. Ensuite, il donne la parole au public, reste sur scène et continue le débat, contribuant à une intelligence collective.



L’événement se termine officiellement, mais Alain Guyard reste dans son personnage, dialoguant avec le public de manière non-officielle et hors-champ. La philosophie perd son piédestal, laissant place à une parole plus sincère et authentique.



En résumé, plus de 70% du temps est consacré au débat, à la rencontre, et à l’échange, offrant une expérience enrichissante où le public s’empare des idées et interroge sa condition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 23:30:00

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jonathan.pierredon@gmail.com

