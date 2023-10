Stage de Danses d ‘ Israël et des Balkans m j c, Vienne (38) Stage de Danses d ‘ Israël et des Balkans m j c, Vienne (38), 26 novembre 2023, . Stage de Danses d ‘ Israël et des Balkans Dimanche 26 novembre, 10h00 m j c, Vienne (38) 18 euros L’ Association Par Dessus Les Alpes de la M J C de Vienne (38) organise le Dimanche 26 Novembre 2023 un stage de Danses d ‘ Israël et des Balkans de 10 H 00 à 17 H 00 ( accueil à partir de 9 Heures 30 ). Stage animé par : Marc CURCIO Lieu : salle du plancher de la M J C de Vienne (38 200), 2, rue Florentin Laurent Tarif : 18 euros ( exterieurs ) et 15 euros ( adhérents MJC ) Réservation conseillée auprès des organisateurs : pardessuslesalpes@hotmail.com ou tél : (Didier) 06 98 23 72 66 Repas pris en commun le midi ( chacun apportant plats, boissons à partager ). Chaque stagiaire apportant ses propres couverts. Organisateur : Association PAR DESSUS LES ALPES de la MJC de Vienne – 38 source : événement Stage de Danses d ‘ Israël et des Balkans publié sur AgendaTrad m j c, Vienne (38) 2, Rue Laurent Florentin

m j c, 38200 Vienne, France [{« link »: « mailto:pardessuslesalpes@hotmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45484 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu m j c, Vienne (38) Adresse 2, Rue Laurent Florentin m j c, 38200 Vienne, France Age max 110 Lieu Ville m j c, Vienne (38) latitude longitude 45.520434;4.867764

m j c, Vienne (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//