Stage de Danses Irlandaises m j c, Vienne (38)

Stage de Danses Irlandaises m j c, Vienne (38), 20 novembre 2022, . Stage de Danses Irlandaises Dimanche 20 novembre, 10h00 m j c, Vienne (38)

18 euros

organisé par Par dessus les alpes m j c, Vienne (38) 2, Rue Laurent Florentin m j c, 38200 Vienne, France [{« link »: « mailto:pardessuslesalpes@hotmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39030 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de Danses Irlandaises animé par Alice Mottet Organisé par l ‘ Association Par Dessus Les Alpes ( Danses et Musiques Traditionnelles à la MJC de VIENNE 38200 ). Le Dimanche 20 novembrer 2022 de 10 H 00 à 17 h 00 sur le plancher de la MJC. ( ouverture 09 h 30 ) – chaque participant apportant un plat à partager ainsi que ses couverts dans un esprit convivial habituel à la danse et à la musique traditionnelle. Tarifs : 18 euros et 15 euros ( adhérents ). Contacts : Mail : pardessuslesalpes@hotmail.com tél : 06 77 14 12 33 – 06 87 13 11 76 – 06 98 23 72 66 source : événement Stage de Danses Irlandaises publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T10:00:00+01:00

2022-11-20T17:00:00+01:00

Détails Autres Lieu m j c, Vienne (38) Adresse 2, Rue Laurent Florentin m j c, 38200 Vienne, France Age maximum 110 lieuville m j c, Vienne (38)

m j c, Vienne (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//