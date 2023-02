-M- Ibrahim Maalouf THEATRE ANTIQUE, 9 septembre 2023, ORANGE.

-M- Ibrahim Maalouf THEATRE ANTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-09-09 à 20:30 (2023-09-09 au ). Tarif : 45.5 à 78.5 euros.

Adam Concerts (L-R-21-010707 / L-R-21-010412) présente en accord avec La Ville d’Orange ce concert -M- et IBRAHIM MAALOUF seront sur la scène du Théâtre Antique d’Orange le Samedi 9 Septembre 2023 ! -M- accompagné de ses musiciens GAIL ANN DORSEY, MAXIME GAROUTE, CORENTIN PUJOL, FAB ‘CUB1’ COLOMBANI et FEAL ‘COOL’ JAZZ viendront présenter leur incroyable show « En Révâlité ». Toujours surprenant avec son 17eÌme album « Capacity to Love» , Ibrahim Maalouf compte bien marquer les esprits. AÌ la fois populaire et ineìdite, surprenante et innovante, sa musique produite entre les Etats-Unis et l’Europe est aÌ la fois urbaine et inspirée de toutes les cultures auxquelles Ibrahim s’intéresse depuis toujours. Réservation PMR : 0491609915 Ibrahim Maalouf Ibrahim Maalouf

THEATRE ANTIQUE ORANGE Rue Madeleine Roch Vaucluse

Réservation PMR : 0491609915

