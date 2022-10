M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN

M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN



2022-10-20 – 2022-10-22 Étonnant voyage sucré salé, nous menant des quartiers populaires de Paname aux rives du Bosphore, voyage initiatique de l’adolescence à l’âge adulte. Dans les années 60, à Paris, un jeune garçon juif, Moïse, vit seul avec un père acariâtre et dépressif. Il va devenir l’ami du vieil épicier arabe de la rue bleue. Mais les apparences sont parfois trompeuses : Monsieur IBRAHIM, l’épicier, n’est pas arabe, la rue bleue n’est pas du tout bleue et Moïse, dit Momo, n’est peut-être même pas juif… Comédie philosophico-dramatique sur la foi, la tolérance, l’abandon, la filiation et la paternité, entre autres… Étonnant voyage sucré salé, nous menant des quartiers populaires de Paname aux rives du Bosphore, voyage initiatique de l’adolescence à l’âge adulte. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

