LOLAB en partenariat avec VIVRE LIBRE 44, Cie ECART & Cie MORADI présente cet événement inédit sur le Breil : M.I.A.M! comme Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable ! du 7 au 11 juillet 2021. Pendant 5 jours, les jardins du 38Breil se transforment en laboratoire de créations culinaires et artistiques. Au menu: cantine le midi, performances & spectacles, ateliers de créations artistiques & culinaires, café, spectacles jeunes publics, goûters, apéros-mix, concerts, pizza, boulanger… Un programme plein de surprises et de créativités qui évoluera tous les jours, pour un événement qui marquera l’ouverture de la saison estivale sur le quartier. **LE MENU de M.I.A.M!** **>>MANGER >>** * **LE MARCHE** : organisé par Vivre Libre 44 au cœur du quartier, le mercredi 7 juillet, le marché marque l’ouverture de MIAM ! * **LA CANTINE** : le midi (du 7 au 9 juillet), venez déguster les plats réalisés par les habitants du quartier accompagnés par l’équipe de Vivre Libre 44 (prix libre, sur réservation / 50 personnes) * **LE CAFÉ** : tous les jours, de 10h à 20h, les bénévoles de Vivre Libre 44 délocalisent le café « Le Petit Bonheur » dans le Jardin du 38Breil * **LE BOULANGER** : accompagné de son four à pains mobile, Fred Pichon, boulanger/marionnettiste confectionnera sur place le pain pour les repas et les goûters. Il invite aussi tous les habitants à venir cuire leurs préparations personnelles dans son four et à partager sa passion et son approche de la boulange. * **LE GOÛTER** : tous les après-midi, goûter/ateliers pour les enfants * **L’APÉRO / CARTE BLANCHE**: tous les jours, carte blanche à une association de 18h00 à 20h. * **LE BANQUET** : samedi 10 juillet à 19h00 (sur réservation / 50 personnes) * **LE BRUNCH **: dimanche 11 juillet à midi / On finit les restes ! **>>CRÉER / PARTICIPER >>** tous les après-midis de 14h à 17h * Ça bouillonne ici / Productions Tiamat * Nos Ainé(e)s / Cie Ecart (avec l’ORPAN et à destination des plus de 70 ans) * Corazon / Le Chat masqué * A vos fenêtres / Espèces d’Espaces * Les Mères Veillent / Cie Eclats des Os rendez-vous ponctuels: * Atelier des 4 saisons / avec le RIG Breil-Malville – mercredi 7 à 14h30 * cour de stretching par La Laeticia – jeudi 8 à 17h30 **>>REGARDER / ECOUTER >>** * **le 6 juillet à 15h : pré M.I.A.M ! spécial écoles >** restitution du projet Rondes de Filles & Rondes de garçons / Cie Ecart (avec l’école Jacques Prévert, en partenariat avec le CCNN) vernissage de l’exposition Visages de l’école des Plantes goûter **du 7 au 9 entre 12h et 14h >** tous les jours : Cie Ecart / Les Impromptu(e)s (performance) * 07/07 > Milette et Paillette / Entre 2 vagues (spectacle déambulatoire) + Cie Nour / Rêves de Fauves * 08/07 > Ceci n’est pas une conférence d’histoire de l’art / Les Têtes Renversantes (« la gastronomie dans l’histoire de l’art ») * 09/07 > Stomach Company / des gens importants (spectacle / performance) **du 7 au 9 entre 17h et 18h >** carte blanche à Cie MORADI / Romance Européenne **jeudi 08/07 à 18h00 :** * Les jeudis curieux du CCNN * Cie Ecart / Cowboy Paradis (concert performance) * cinéma en plein air (programmation à définir) **vendredi 09/07 de 18h à 20h00 :** * carte blanche aux artistes accompagnés par la Pépinière Jeunesse Horizon **samedi 10 à de 11h à 21h** * Cie Moradi / Romance Européenne (salle de danse du 38Breil) * Cie E**:** clats des Os / Les Mères Veillent * restitutions des créations de la semaine **dimanche 11 à 15h** * Cie TIKSI / Youna concert (spectacle jeune public- à confirmer) * La Bart compagnie / Sur la route (spectacle jeune public) * La digestion / Stomach Company

gratuit sur réservations

Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



