M.I.A.M !, 10 juillet 2022, . 2022-07-10

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable Pendant 3 jours, du 8 au 10 juillet 2022, les jardins du Breil se transforment en village gastronomique et artistique. Retrouvez le programme complet sur lolab.org/miam2022

