M HUNCHO, 24 mai 2022, . Date et horaire exacts : Le mardi 24 mai 2022

de 20h00 à 23h00

payant

M Huncho en concert à La Bellevilloise mardi 24 mai 2022. Personne ne sait qui est Huncho. Du moins pas ceux qui ne font pas partie de son entourage, y compris les centaines de milliers de personnes qui ont déjà découvert sa musique. Personne ne sait qui est Huncho. Du moins pas ceux qui ne font pas partie de son entourage, y compris les centaines de milliers de personnes qui ont déjà découvert sa musique. Parce qu il fait tout sous un masque. «Et ce n’est pas pour des raisons personnelles», dit-il, faisant allusion à des choix de vie antérieurs. Au lieu de cela, le masque de M Huncho incarne son approche de la musique: son désir de garder les choses anonymes afin que les auditeurs se concentrent sur le message plutôt que sur la personne. Contact : Concert;Musique

