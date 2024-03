M.Hibou et ses chouettes musiciens en concert Troyes, samedi 6 avril 2024.

M.Hibou et ses chouettes musiciens en concert Troyes Aube

Auteur, compositeur et interprète, M.Hibou cherche à poétiser la langue et enchanter le quotidien, en puisant ses inspirations aussi bien dans la chanson française réaliste, le jazz ou le klezmer. Pianiste, il est accompagné d’Anne au violon et de Peps à la basse pour proposer un univers musical tantôt engagé, tantôt tendre ou doux-amer, dans lequel chacun peut se reconnaître. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

Bar associatif L’expression libre

Troyes 10000 Aube Grand Est xaviermuger@gmail.com

L’événement M.Hibou et ses chouettes musiciens en concert Troyes a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne