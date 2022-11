M. Flocon ou l’incroyable voyage

2023-02-01 – 2023-02-01 EUR 7.95 « Ce soir-là, mon doudou ne voulait pas dormir ! »



Après avoir balayé les dernières feuilles, le vent était parti, laissant la place au calme. Soudain, il arriva, en pleine nuit, sans bruit, avec derrière lui des millions d’autres…

M. Flocon descendait doucement. Il se balançait. En mettant le « pied » à terre, savait-il l’extraordinaire voyage qu’il ferait de la montagne à la mer ?



A travers six tableaux de tissu aux motifs colorés et cinq chansons, vous suivrez l’épopée de M. Flocon dans tous ses états : la glace, l’eau, l’air…



Le rockeur Fifi Rubato, dans une comédie musicale pleine de poésie !





