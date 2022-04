-M- En rêvalité Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

-M- En rêvalité Zénith Nantes Métropole, 19 octobre 2022, Saint-Herblain. 2022-10-19

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € à 72 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, www.ospectacles.fr, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. Retrouvez le chanteur -M-, interprète de “Onde sensuelle”, “Mama Sam” ou encore “Superchérie”, et vivez une nouvelle fois un événement musical riche en émotions. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

