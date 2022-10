-M- EN RÊVALITÉ

2023-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-01 23:00:00 23:00:00 Après Lettre infinie, album rock funky et intime à la fois dont nous vous parlions en 2019, et plusieurs albums de concert (Arena en 2019, concerts en direct maison en 2020), -M- nous a préparé un album joyeux, consolateur, poétique avec des accents disco et électro, où le rêve se mêle à une réalité pas toujours souriante. Dans cette vidéo réalisée par David Tomaszewski tournée dans un Paris redessiné et fantasmé, il apparaît comme un super héros mythique, avec sa couleur fétiche, le violet, au volant d’une voiture de sport, pour mettre un peu de magie dans nos vies manquant de couleur. accueil@le-galaxie.com +33 3 87 70 28 29 https://www.le-galaxie.com/evenement/m-en-revalite/ dernière mise à jour : 2022-10-12 par

