M en concert à la Coopérative de mai Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

M en concert à la Coopérative de mai Clermont-Ferrand, 8 avril 2022, Clermont-Ferrand. M en concert à la Coopérative de mai Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand

2022-04-08 – 2022-04-09 Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de Mai

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand M sera de retour sur scène dès le mois d’avril 2022 pour une série de concerts exceptionnels qui débutera à la Coopérative de mai les 8 et 9 avril ! +33 4 73 14 48 00 http://www.lacoope.org/ Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2021-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de Mai Ville Clermont-Ferrand lieuville Rue Serge-Gainsbourg La Coopérative de Mai Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

M en concert à la Coopérative de mai Clermont-Ferrand 2022-04-08 was last modified: by M en concert à la Coopérative de mai Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 8 avril 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme