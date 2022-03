M.E.M.M, AU MAUVAIS ENDROIT, AU MAUVAIS MOMENT Le Monfort théâtre, 17 mars 2022, Paris.

Du jeudi 17 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022

Alice, acrobate-voltigeuse (Les Dodos, Piano sur le fil…), est touchée au bras lors des attentats de novembre 2015.

Durant ses années de reconstruction, d’hôpital, de centre de rééducation, de psychothérapie et d’expertises médicales, elle n’a cessé de noter ses réflexions, de poétiser ses doutes, ses maux et ses combats dans des carnets devenus le défouloir de ce qu’elle ne pouvait alors dire tout haut. Elle a écrit en attendant les jours meilleurs où elle se sentirait la force d’en faire un spectacle, de transcender son vécu pour faire naître la beauté et les rires du chaos, de transmuter la boue de son histoire personnelle en une eau plus lumineuse qui puisse se partager avec chacun.

Elle s’est entourée de Raphaël de Pressigny (Feu! Chatterton) et de ses instruments pour nous conter en corps, en mots et en musique les dernières années de sa vie, habitées par le rêve et le combat de reprendre son métier de voltigeuse et de retrouver « la justesse de quand tout se passe bien ».

Cet étrange duo nous prend par la main et nous mène dans ces endroits où il est difficile de poser le regard, dans les ramifications les plus contradictoires d’une reconstruction : la danse explosive des douleurs et colères inévitables, le burlesque trouvé dans une chambre d’hôpital, la folie et la paranoïa qui parfois submergent, la difficile et douce intégration d’un handicap, mais aussi et surtout l’imaginaire nécessaire pour retrouver l’envol.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015

Alice Barreau