le vendredi 4 février à 19:00

Julien Valnet auteur du livre évènement sera au Blum pour une soirée à la (re)découverte de la Planète Mars. Il a interviewé plus de 60 acteurs du hip-hop marseillais pour la réalisation du livre « M.A.R.S, Histoires et Légendes du hip-hop marseillais des années 1980 à 2013. MCs, DJs, managers, journalistes, public, producteurs : Publié en 2013 aux éditions Wildproject, M.A.R.S. révélait l’ampleur méconnue des scènes rap marseillaises. Et nous plonge au cœur de la ville. De ses quartiers, de ses légendes, de ses embrouilles. De ses échecs, de ses succès et de ses rêves. A partir d’une sélection de textes récités par la comédienne Yasmina Er Rafass, et d’une sélection de titres mixés par Julien Valnet, nous vous invitons à une (re)découverte de la riche histoire du hip-hop de la Planète Mars.

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

2022-02-04T19:00:00 2022-02-04T23:59:00

