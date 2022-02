M.a.i.s.o.n Lannion, 29 avril 2022, Lannion.

M.a.i.s.o.n Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

2022-04-29 – 2022-04-29 Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion Côtes d’Armor

Attachée à construire des spectacles ancrés dans la réalité, l’artiste et metteuse en scène Coline Garcia développe sa nouvelle création autour du thème de la famille. Avant toute chose, elle a pris le temps de recueillir des témoignages d’enfants et de tourner des vidéos au sein de plusieurs foyers. Ces éléments de paroles servent de socle à un déploiement de moyens qui empruntent à toutes les ressources du cirque (tricotin, mât chinois, acro-danse) en vue de poser des questions : qu’est-ce qui « fait famille » aujourd’hui ? De quelle famille parle-t-on ? Comment vit-on ensemble et de quelles façons ? Interprété par une circassienne et un musicien, ce récit fourmillant d’idées s’anime entre sol et air, à l’aide de micros, de pédales loop, de vinyles manoeuvrés par les artistes. Il en résulte une histoire en mouvement perpétuel, ouvrant les oreilles et les yeux, les portes et les fenêtres, dans le souci d’élucider un sujet central. Avec bienveillance, délicatesse, et une certaine nostalgie, la compagnie SCOM parvient à diffuser le réconfort et la chaleur que répand une maison où le quotidien se règle dans l’écoute et la compréhension de ses occupants.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Attachée à construire des spectacles ancrés dans la réalité, l’artiste et metteuse en scène Coline Garcia développe sa nouvelle création autour du thème de la famille. Avant toute chose, elle a pris le temps de recueillir des témoignages d’enfants et de tourner des vidéos au sein de plusieurs foyers. Ces éléments de paroles servent de socle à un déploiement de moyens qui empruntent à toutes les ressources du cirque (tricotin, mât chinois, acro-danse) en vue de poser des questions : qu’est-ce qui « fait famille » aujourd’hui ? De quelle famille parle-t-on ? Comment vit-on ensemble et de quelles façons ? Interprété par une circassienne et un musicien, ce récit fourmillant d’idées s’anime entre sol et air, à l’aide de micros, de pédales loop, de vinyles manoeuvrés par les artistes. Il en résulte une histoire en mouvement perpétuel, ouvrant les oreilles et les yeux, les portes et les fenêtres, dans le souci d’élucider un sujet central. Avec bienveillance, délicatesse, et une certaine nostalgie, la compagnie SCOM parvient à diffuser le réconfort et la chaleur que répand une maison où le quotidien se règle dans l’écoute et la compréhension de ses occupants.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2022-02-04 par