M.A.I.S.O.N Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

M.A.I.S.O.N Centre culturel – Théâtre des Mazades, 9 avril 2022, Toulouse. M.A.I.S.O.N

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 9 avril à 16:30

Cirque —— **Dès 6 ans (séance famille)** **Cie Scom** **En partenariat avec la Grainerie, dans le cadre du festival CréatriceS** Entre corps, voix et image, M.A.I.S.O.N investit l’espace de tous les jours. C’est une proposition chorégraphiée au sol et dans les airs, en forme de collage sonore, de témoignages d’enfants et de vidéos tournées au sein de plusieurs foyers. Une composition sonore interprétée par une circassienne et un musicien. **Conception, scénographie, mise en scène** Coline Garcia **/ Avec** Coline Garcia et Frédéric Wheeler **/** **Installation sonore Fred Wheeler**

Tarif B

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

M.A.I.S.O.N Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-04-09 was last modified: by M.A.I.S.O.N Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 9 avril 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne