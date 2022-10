M.A.I.S.O.N

2023-02-07 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-07 Enfants comme adultes, nous avons tous des choses à dire sur nos familles!

En mêlant vidéo, musique et cirque en live, ce spectacle est un témoignage délicat qui résonne avec la conception singulière et intime que chacun peut se faire de la famille.

Danse aérienne, mât chinois, acrobatie au sol, vidéos et musique live permettront à la compagnie Scom d'explorer ce thème universel. Un spectacle à voir en famille, dès 5 ans. Réservation conseillée.

