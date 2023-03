Visite d’atelier et exposition de M.A.Aston M.A.ASTON Saint-Bonnet-Briance Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Visite d’atelier et exposition de M.A.Aston M.A.ASTON, 1 avril 2023, Saint-Bonnet-Briance. Visite d’atelier et exposition de M.A.Aston 1 et 2 avril M.A.ASTON Mark COLLET, fondateur de l’entreprise M.A.Aston vous présente son univers créatif et ses savoir-faire. Découvrez, à l’atelier, les diverses phases de conception : depuis la recherche du design jusqu’à la fabrication du luminaire produit, le plus souvent, en pièce unique. Observez le savoir-faire du cintrage de bois à la vapeur : une technique ancestrale, que l’artisan créateur a su s’approprier pour élaborer des œuvres épurées. La programmation, destinée au tout public, prévoit aussi des temps dédiés aux : Visite guidée de la galerie d’exposition de pièces finies.

Explications de la procédure concernant un projet sur mesure. Horaires et modalités d’accès à l’atelier : la visite est en entrée libre de 10h > 12h & de 14h > 16h

sur les horaires de déjeuner 12h > 14h puis de fin d'après-midi 16h > 18h une prise de rendez-vous, au 05.55.75.52.02, reste un préalable à votre visite. M.A.ASTON 1 route du bournareux LEYCURAS 87260 SAINT-BONNET-BRIANCE Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 75 52 02 http://www.maaston.fr

Evènement JEMA 2023 – Visite d'atelier et exposition de M.A.Aston En entrée libre sur certains horaires et réservation préalable pour les temps de démonstration et heure du déjeuner. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Luminaire Bois cintré M.A.Aston

