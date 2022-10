Fantasio – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau M.270 – Médiathèque Jean Darriet Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Fantasio – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau M.270 – Médiathèque Jean Darriet, 11 mars 2023, Floirac. Fantasio – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau Samedi 11 mars 2023, 16h00 M.270 – Médiathèque Jean Darriet

Gratuit – sur réservation

Théâtre M.270 – Médiathèque Jean Darriet avenue Pierre Curie Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://billetterie-floirac.mapado.com/”}] Fantasio est cynique, blasé, révolté. Il s’ennuie, malgré sa jeunesse.

Ce que Fantasio cherche au plus profond de lui, c’est une grande pensée, une grande action à accomplir. Celle-ci se présente à lui le jour où l’on prépare le mariage, forcé, de la princesse Elsbeth avec le fat et ridicule prince de Mantoue.

Fantasio prend alors la place du fou de la cour qui vient de mourir, et sous ce déguisement, tente de convaincre l’héritière du trône d’obéir à son cœur plutôt qu’à la raison d’État. Comme un clin d’œil au travail de la compagnie, l’exposition “Des jouets pour imaginer” sera présentée à la médiathèque du 3 au 25 mars. Billetterie Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T16:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 - Médiathèque Jean Darriet Adresse avenue Pierre Curie Floirac Ville Floirac Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville M.270 - Médiathèque Jean Darriet Floirac Departement Gironde

M.270 - Médiathèque Jean Darriet Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Fantasio – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau M.270 – Médiathèque Jean Darriet 2023-03-11 was last modified: by Fantasio – Cie du Tout Vivant – Thomas Visonneau M.270 – Médiathèque Jean Darriet M.270 - Médiathèque Jean Darriet 11 mars 2023 Floirac M.270 - Médiathèque Jean Darriet Floirac

Floirac Gironde