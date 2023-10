LA DANSE EN HÉRITAGE M.270 Floirac, 14 juin 2024, Floirac.

Tout public – Durée : 1h

Les étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et Danse (PESMD) Bordeaux Nouvelle-Aquitaine / Université Bordeaux Montaigne, relèvent le défi des scènes publiques dans le cadre de leur formation au Diplôme d’État de professeur de danse/Licence Danse.

De l’écriture à la scénographie générale, en appréciant la musique live, La Danse en héritage présente l’art chorégraphique dans tous ses états !

Au programme : des créations originales mais aussi des reprises d’œuvres emblématiques. Cette année, les étudiants travailleront en étroite collaboration avec Yuval Pick, chorégraphe du Centre Chorégraphique National (CCN) Rillieux-La-Pape.

Questionnant ainsi la transmission, le fruit de leur recherche est nourri par différentes esthétiques musicales et croise les styles de l’histoire de la danse. De la singularité au collectif, chaque pièce raconte des histoires particulières, d’équilibre et déséquilibre, de poids et contrepoids, de tour et giration, de saut, de chute et suspension, d’émotions à partager avec les publics.

Partenariat

Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et Danse Bordeaux Nouvealle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

