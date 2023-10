LE PETIT CHAPERON DE LAINE ROUGE M.270 Floirac, 15 mai 2024, Floirac.

LE PETIT CHAPERON DE LAINE ROUGE Mercredi 15 mai 2024, 15h00 M.270 Tarif unique : 6€

Théâtre

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 45 min

La légende raconte que les parents tricotent un chaperon de laine rouge pour leur enfant, et que lorsqu’il est prêt à partir, ils défont volontairement une maille pour le suivre le long de son chemin. Ils espèrent qu’à la dernière maille du manteau rouge, l’enfant soit devenu grand et fort, grâce aux aventures vécues en le portant.

C’est l’histoire d’une petite fille qui aspire à devenir grande afin de ne plus avoir peur. Elle décide donc de sortir seule, un matin, déterminée à prouver à son père et à elle-même qu’elle est en fin capable…

AUTOUR DU SPECTACLE :

Deux ateliers sont proposés :

– un atelier feutrage de laine parent/enfant

https://billetterie-floirac.mapado.com/event/250118-atelier-feutrage-de-laine-parent-enfant-le-petit-chaperon-de-laine-rouge-cie-des-loups-dans-les-murs)

– un atelier théâtre parent/enfant

https://billetterie-floirac.mapado.com/event/250419-atelier-theatre-parent-enfant-le-petit-chaperon-de-laine-rouge-cie-des-loups-dans-les-murs)

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

