AKA M.270 Floirac, 6 avril 2024, Floirac.

AKA Samedi 6 avril 2024, 10h00, 11h15 M.270 Gratuit sur réservation

Spectacle gestuel et musical

Jeune public de 1 à 5 ans – Durée : 25 min

Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace, ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires à voir, entendre ou lire dans les traces que porte la nature environnante.

Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, de l’eau, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T10:30:00+02:00

2024-04-06T11:15:00+02:00 – 2024-04-06T11:45:00+02:00