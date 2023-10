TIMIDE M.270 Floirac, 23 mars 2024, Floirac.

TIMIDE Samedi 23 mars 2024, 11h00 M.270 Tarif unique : 6€

Théâtre, Art de la parole

Tout public à partir de 4 ans – Durée : 30 min

Quand on le voit comme ça, on ne se rend pas bien compte. Mais au milieu des autres enfants, on voit bien qu’il est tout petit, Lucas.

Il n’a pas grandi depuis qu’il est entré à l’école.

Parce qu’il a tout le temps peur, Lucas.

Peur qu’on lui pose des questions, de répondre aux questions ; peur qu’on le regarde, de mal faire, de trop bien faire, de se faire remarquer…

Il est timide, comme on dit.

Comment Lucas pourra-t-il grandir pour réaliser son rêve, devenir accrocheur d’étoiles ?

Un spectacle d’une grande sensibilité qui questionne le courage de l’enfant à oser être lui-même et la capacité des adultes à l’accompagner.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

