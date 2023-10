MARYLISE FLORID ET SYLVAIN LUC M.270 Floirac, 8 mars 2024, Floirac.

MARYLISE FLORID ET SYLVAIN LUC Vendredi 8 mars 2024, 20h00 M.270 14€ / 8€ / 6€

Guitare jazz et classique

Tout public – Durée : 1h30

« D’une rive à l’autre »

Avec Marylise Florid et Sylvain Luc, embarquez pour un voyage poétique à travers les genres musicaux, de Bach aux courants contemporains du sud, de l’Espagne au Brésil. Les deux guitaristes maîtrisent comme personne l’art de l’expression des sentiments, avec délicatesse, élégance et sensibilité.

« D’une rive à l’autre » propose une étonnante mosaïque où se mêlent œuvres du répertoire, compositions originales et improvisations libres menées en duo.

« Marylise Florid et Sylvain Luc forment un duo idyllique, d’une grande pureté, d’une musicalité rare, d’une osmose réciproque et profonde. Ils nous offrent ici un opus merveilleux de sensibilité et de beauté. Une véritable médecine musicale pour guérir nos maux de l’âme ». Richard Galliano

Si vous disposez du Pass Culture, rendez-vous sur la plateforme pour prendre votre place et en faire bénéficier quelqu’un de votre choix !

« D’une rive à l’autre », Éditions Jade, 2019.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00