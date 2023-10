SPECTACLE POUR ENFANTS M.270 Floirac, 21 février 2024, Floirac.

SPECTACLE POUR ENFANTS Mercredi 21 février 2024, 14h30 M.270 Gratuit sur réservation

Spectacle pour enfants

Conte et musique

Tout public

Créé en 1996, le Carnaval des 2 Rives est une fête moderne reprenant quelques éléments essentiels des traditions carnavalesques, à savoir les déguisements, les chars et les défilés.

La parade du carnaval est l’aboutissement d’un travail initié plusieurs semaines auparavant dans les structures de proximité – centres sociaux, centres d’animation, maisons de quartiers – sous forme d’ateliers.

À cette occasion, la Rock School Barbey et Musiques de Nuit Diffusion proposent un concert pour les enfants à la M.270 en écho à la thématique du carnaval.

Suivez notre actualité pour découvrir le programme.

Partenariat

Musiques de Nuit Diffusion

Rock School Barbey

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00

2024-02-21T14:30:00+01:00 – 2024-02-21T15:30:00+01:00