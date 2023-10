MITOLOGIA TXIKIAK, LES PETITES MYTHOLOGIES M.270 Floirac, 10 février 2024, Floirac.

MITOLOGIA TXIKIAK, LES PETITES MYTHOLOGIES Samedi 10 février 2024, 19h00 M.270 Tarif unique : 6€

Danse et musique

Tout public à partir de 8 ans – Durée : 50 min

Bienvenue dans l’univers fantastique de Bilaka ! La balade commence, ouvrez grand vos yeux.

Il y a Ada, la géante aux cheveux en désordre, les étranges Mamarroak qui vous feront trembler de peur ou de désir, Txotolo le fou aux deux visages qui a la tête à l’envers et essayera de vous la retourner, ou encore les Gilenak, guides de votre traversée…

Dans une série de courtes pièces qui se jouent dans un espace vide, quatre danseurs et un musicien mettent en scène une ribambelle de personnages étranges et surréalistes.

La mythologie basque, les rites carnavalesques, les contes, légendes et autres récits forment pêle-mêle le socle de l’imaginaire et de l’écriture de ces nouvelles mythologies d’autant plus surréalistes et fulgurantes qu’elles se jouent au plus près des spectateurs.

AUTOUR DU SPECTACLE :

Un atelier est proposé

Atelier Danse basque parent/enfant

En partenariat avec La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du festival Pouce !

Co-réalisation OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

