LA COULEUR DES ÉMOTIONS Samedi 3 février 2024, 16h00 M.270 Gratuit sur réservation

Lecture dansée

Tout public à partir de 3 ans – Durée : 35 min

Au départ, il y a deux personnages. À la fin aussi d’ailleurs. Il y a Elle, la petite fille dans sa robe grise. Et il y a Lui, le monstre des couleurs. Mais Lui, aujourd’hui, il est plusieurs à l’intérieur. Aujourd’hui, il ne va pas bien. Il est tout barbouillé. Toutes ses couleurs sont mélangées. Il se sent bizarre, dans sa tête et dans son cœur. Bref, ça ne va pas tout ce fatras de couleurs : trop d’émotions contradictoires le traversent et le désorientent !

Alors la petite fille, son amie, va l’aider à démêler tout ça. Elle va l’aider à faire le tri de toutes ces couleurs. Et ce faisant, elle va lui permettre de nommer et reconnaître toutes ces émotions afin qu’il retrouve équilibre et paix intérieure. Enfin… presque ! Car quelque chose de nouveau et d’inattendu s’était dissimulé sous ces gribouillis colorés, et notre gentil monstre n’est pas au bout de ses surprises : son cœur va s’éveiller à une émotion nouvelle… et troublante !

D’après La couleur des émotions d’Anna Llenas.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

