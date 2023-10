TRACK M.270 Floirac, 27 janvier 2024, Floirac.

TRACK Samedi 27 janvier 2024, 10h00, 15h00 M.270 Tarif unique : 6€

Symphonie beatbox pour trains électriques

Tout public à partir de 3 ans – Durée : 1h

Un circuit géant de trains électriques : ses passages à niveau, ses aiguillages, ses tunnels et ses ponts. Et sa musique : le cliquetis du démarrage de la locomotive, le chuintement des wagons dans les virages, leur sifflement dans les descentes et le tchou-tchou évidemment !

Imaginez plusieurs trains comme autant d’instruments, le rythme des barrières, levées, baissées, faisant office de baguettes de batterie, ajoutez un musicien-beatbox et vous aurez une petite idée de Track, cet objet sonore et visuel conçu pour les petits, qui émerveillera aussi les grands.

AUTOUR DU SPECTACLE :

Un atelier est proposé

Atelier Human Beat Box parent/enfant

https://billetterie-floirac.mapado.com/event/249684-atelier-human-beat-box-parent-enfant-track-compagnie-la-boite-a-sel

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

