Découverte Programme Digistart Konexio M.270 Floirac

Découverte Programme Digistart Konexio Digistart est un programme de compétences en code qui débute par les concepts de base en développement web – HTML et CSS, jusqu’à Javascript et bien plus encore. Mercredi 24 janvier, 13h30 M.270

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T13:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

Ce programme utilise des plateformes d’apprentissage en ligne et des exercices adaptés aux participants et à leurs capacités d’apprentissage.

​

Ce programme se déroule en 20h sur 5 semaines au cours desquelles des sessions sont consacrées au HTML/CSS et d’autres à Javascript.

M.270 11 avenue Pierre Curie Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/205516 »}]