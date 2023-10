ÉLÖ ! M.270 Floirac, 19 janvier 2024, Floirac.

ÉLÖ ! Vendredi 19 janvier 2024, 20h00 M.270 Tarif unique : 6€

Musique et cirque

Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h15

Une performance musicale autour du soi intime, celui qui nous accompagne depuis l’enfance, que l’on ne dévoile jamais ou très peu et que l’on peine à décrire avec des mots, celui qui nous anime et façonne en secret notre rapport au monde.

Au seuil de l’âge adulte, de grandes questions affluent, bousculent, bouleversent. Intériorité et injonctions du réel se télescopent souvent avec grand bruit.

De ce vacarme est né notre opéra de l’intime…

Ce spectacle est une invitation à voyager au cœur de soi-même, à explorer ce qui nous rend humain, à plonger dans les méandres de nos émotions et à embrasser la beauté de notre vulnérabilité.

En première partie, des adolescents de la ville de Floirac et de l’École des arts partagés interprèteront des chansons écrites lors des ateliers d’écriture menés par Adrien Cornaggia et mis en mouvement par Clara Serayet, tous deux membres de l’équipe de création.

Si vous disposez du Pass Culture, rendez-vous sur la plateforme pour prendre votre place et en faire bénéficier quelqu’un de votre choix !

Co- réalisation OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

M.270 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 90 60 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00